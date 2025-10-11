Рейтинг@Mail.ru
В Приморье рассказали о проблеме с отсутствием препарата для онкобольных - РИА Новости, 11.10.2025
09:30 11.10.2025
В Приморье рассказали о проблеме с отсутствием препарата для онкобольных
В Приморье рассказали о проблеме с отсутствием препарата для онкобольных - РИА Новости, 11.10.2025
В Приморье рассказали о проблеме с отсутствием препарата для онкобольных
Свыше 120 онкологических пациентов из Приморья направлены на позитронно-эмиссионную томографию в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск из-за отсутствия... РИА Новости, 11.10.2025
общество
В Приморье рассказали о проблеме с отсутствием препарата для онкобольных

В Приморье рассказали о проблеме с отсутствием препарата для онкобольных. Детали

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Свыше 120 онкологических пациентов из Приморья направлены на позитронно-эмиссионную томографию в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск из-за отсутствия необходимого для процедуры радиофармпрепарата, для решения проблемы планируется провести круглый стол, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Жители Приморья проходили позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ-диагностику) на основе изотопов, которые привозили во Владивосток из Хабаровска. Это позволяло выявить раковые заболевания на ранней стадии. В соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что в онкоцентрах Хабаровского и Приморского края остановлены процедуры ПЭТ из-за прекращения поставок кассет для синтеза радиофармпрепарата, используемого при обследовании.
Окрашенная клетка - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Ученые рассказали о тревожном последствии рака поджелудочной железы
9 октября, 22:45
"Да, действительно, по независящим от нас обстоятельствам такая проблема существует и для онкологических пациентов из Приморья. Более 120 пациентов уже направлены на ПЭТ КТ: в медицинские организации Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска", - сказал собеседник.
По его словам, на 17 октября запланировано проведение большого круглого стола по решению данного вопроса, среди дальневосточных регионов участие примут и специалисты минздрава Приморья.
В 2017 году власти Приморья и "Росатом" подписали концессионное соглашение о создании в течение пяти лет на острове Русский центра ядерной медицины, который должен был обеспечить потребности в диагностике и лечении онкологических заболеваний на всем Дальнем Востоке. Корпорация General Electric Healthcare сообщала, что намерена оснастить техникой будущий центр ядерной медицины на острове Русском во Владивостоке. В 2018 году администрация Приморья сообщала, что в регион привезли циклотрон, необходимый для изготовления радиофармпрепаратов, которые нужны для диагностики, и другое оборудование для будущего модульного Центра ядерной медицины. На данный момент центр не построен.
Эксперт рассказал, как современная ядерная физика лечит рак
8 октября, 19:30
Эксперт рассказал, как современная ядерная физика лечит рак
8 октября, 19:30
 
МоскваСанкт-ПетербургВладивостокГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
