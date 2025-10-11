В Приморье рассказали о проблеме с отсутствием препарата для онкобольных

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Свыше 120 онкологических пациентов из Приморья направлены на позитронно-эмиссионную томографию в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск из-за отсутствия необходимого для процедуры радиофармпрепарата, для решения проблемы планируется провести круглый стол, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.