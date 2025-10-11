Сборная Норвегии разгромила Израиль в отборе к ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сборная Норвегии разгромила команду Израиля в матче шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I, которая прошла в Осло, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Эрлинг Холанд (27, 63, 72-я минуты), также автоголы забили Анан Халили (18) и Идан Нахмиас (28).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
11 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
18’ • Анан Халаили (А)
27’ • Эрлинг Холанд
28’ • Идан Нахмиас (А)
63’ • Эрлинг Холанд
(Антонио Нуса)
72’ • Эрлинг Холанд
(Антонио Нуса)
Холанд дважды не смог реализовать пенальти в начале игры. На пятой минуте удар норвежца отразил вратарь сборной Израиля Даниэль Перец. Затем после нарушения правил со стороны гостей судья дал возможность перебить пенальти, но Холанд вновь не смог реализовать 11-метровый удар.
Перед началом и во время матча происходили пропалестинские акции. Незадолго до начала встречи активисты провели марш, на котором сожгли флаг Израиля, во время встречи на трибунах был развернут флаг Палестины. На седьмой минуте матча игра была остановлена из-за выбежавшего на поле мужчины, одетого в футболку с надписью "Освободите сектор Газа".
В следующем туре норвежцы 13 ноября примут сборную Эстонии, команда Израиля днем позднее на выезде сыграет против сборной Италии.
