Рейтинг@Mail.ru
Сборная Норвегии разгромила Израиль в отборе к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:11 11.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Норвегии разгромила Израиль в отборе к ЧМ-2026

Хет-трик Холанда принес Норвегии победу над сборной Израиля в отборе к ЧМ-2026

© FIFAТрофей чемпионата мира 2026 года
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© FIFA
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сборная Норвегии разгромила команду Израиля в матче шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I, которая прошла в Осло, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Эрлинг Холанд (27, 63, 72-я минуты), также автоголы забили Анан Халили (18) и Идан Нахмиас (28).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
11 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Норвегия
5 : 0
Израиль
18‎’‎ • Анан Халаили (А)
27‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Александер Серлот)
28‎’‎ • Идан Нахмиас (А)
63‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Антонио Нуса)
72‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Антонио Нуса)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Холанд дважды не смог реализовать пенальти в начале игры. На пятой минуте удар норвежца отразил вратарь сборной Израиля Даниэль Перец. Затем после нарушения правил со стороны гостей судья дал возможность перебить пенальти, но Холанд вновь не смог реализовать 11-метровый удар.
Перед началом и во время матча происходили пропалестинские акции. Незадолго до начала встречи активисты провели марш, на котором сожгли флаг Израиля, во время встречи на трибунах был развернут флаг Палестины. На седьмой минуте матча игра была остановлена из-за выбежавшего на поле мужчины, одетого в футболку с надписью "Освободите сектор Газа".
Сборная Норвегии (18 очков) ни разу не проиграла в рамках отборочного турнира и занимает первое место в турнирной таблице группы I с разницей голов 29:3. Далее идут команды Италии (9), Израиля (9), Эстонии (3) и Молдавии (0).
В следующем туре норвежцы 13 ноября примут сборную Эстонии, команда Израиля днем позднее на выезде сыграет против сборной Италии.
Мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Сборная Венгрии обыграла Армению в матче отбора к ЧМ-2026
11 октября 2025, 21:07
 
ФутболСпортИзраильНорвегияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала