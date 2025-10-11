Астроном раскрыл, как часто на Землю падают крупные метеориты

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Метеориты регулярно падают на Землю, даже такие крупные, как Челябинский, однако на планете слишком много мест, где нет или практически нет людей, поэтому их появление остается для обывателей незамеченным, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Обычно падения метеоритов видны из космоса по ярким вспышкам, которые регистрируются с помощью спутников. Эти наблюдения показывают, что в целом метеориты падают намного чаще, чем о них сообщают. Потому что они падают в океанах, в глухой тайге, в Антарктиде. На Земле очень много мест, где нога человека ступает крайне редко", - сказал Богачев.
Он отметил, что по картам падения метеоритов видно, что "Челябинский метеорит действительно был крупным, одним из самых крупных за 10 лет". "Но в целом на карте присутствуют еще и другие метеориты почти такого же размера, за последние десятилетия их было около 10. Просто они падали в таких местах, где не было глаз, не было кого-то с фотоаппаратом, не было машин с видеорегистратором, их регистрировали только спутники", - добавил он.
Учёный отметил, что метеоритов меньше Челябинского за это время падало множество, а совсем маленькие падают ежедневно. Каждый день специальные службы регистрируют по 3-4 новых болида. Но часто от них ничего не долетает до Земли, подчеркнул Богачев.
Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.
