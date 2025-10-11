Астроном раскрыл, как часто на Землю падают крупные метеориты

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Метеориты регулярно падают на Землю, даже такие крупные, как Челябинский, однако на планете слишком много мест, где нет или практически нет людей, поэтому их появление остается для обывателей незамеченным, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Он отметил, что по картам падения метеоритов видно, что "Челябинский метеорит действительно был крупным, одним из самых крупных за 10 лет". "Но в целом на карте присутствуют еще и другие метеориты почти такого же размера, за последние десятилетия их было около 10. Просто они падали в таких местах, где не было глаз, не было кого-то с фотоаппаратом, не было машин с видеорегистратором, их регистрировали только спутники", - добавил он.