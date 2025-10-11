В России подешевела картошка

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средние цены на картофель в России в сентябре опустились ниже 40 рублей за килограмм - впервые с мая 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.

Так, в начале осени картофель в среднем по стране стоил 39,6 рубля за килограмм против 47 рублей месяцем ранее. Последний раз килограмм картофеля стоил дешевле 40 рублей в мае прошлого года - 39,9 рубля.

Цены на картофель снижаются уже четвертый месяц подряд. Текущее снижение стоимости картофеля, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на начало октября, новый урожай картофеля уже преодолел отметку в 5,7 миллиона тонн - это на 800 тысяч тонн больше, чем за тот же период в прошлом году.