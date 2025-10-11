https://ria.ru/20251011/kartofel-2047659910.html
В России подешевела картошка
В России подешевела картошка - РИА Новости, 11.10.2025
В России подешевела картошка
Средние цены на картофель в России в сентябре опустились ниже 40 рублей за килограмм - впервые с мая 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T06:12:00+03:00
2025-10-11T06:12:00+03:00
2025-10-11T07:10:00+03:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
хорошие новости
общество
цены
продукты
россия
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Хорошие новости, Общество, Цены, Продукты
В России подешевела картошка
Цены на картофель в России впервые с мая 2024 года опустились ниже 40 рублей
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средние цены на картофель в России в сентябре опустились ниже 40 рублей за килограмм - впервые с мая 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, в начале осени картофель в среднем по стране стоил 39,6 рубля за килограмм против 47 рублей месяцем ранее. Последний раз килограмм картофеля стоил дешевле 40 рублей в мае прошлого года - 39,9 рубля.
Цены на картофель снижаются уже четвертый месяц подряд. Текущее снижение стоимости картофеля, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза
на начало октября, новый урожай картофеля уже преодолел отметку в 5,7 миллиона тонн - это на 800 тысяч тонн больше, чем за тот же период в прошлом году.
Другие овощи, входящие в борщевой набор, также подешевели в сентябре по сравнению с августом. Так, цены на капусту опустились до 31,6 рубля с 36,55 рубля, морковь - до 44,8 с 53,5 рубля, репчатый лук - до 40,4 с 47,4 рубля, свеклу - до 39,1 с 44,5 рубля.