Рейтинг@Mail.ru
В России подешевела картошка - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
06:12 11.10.2025 (обновлено: 07:10 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/kartofel-2047659910.html
В России подешевела картошка
В России подешевела картошка - РИА Новости, 11.10.2025
В России подешевела картошка
Средние цены на картофель в России в сентябре опустились ниже 40 рублей за килограмм - впервые с мая 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T06:12:00+03:00
2025-10-11T07:10:00+03:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
хорошие новости
общество
цены
продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591937299_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_f7fa06921e1d4a37ecf2cf126e11cb50.jpg
https://ria.ru/20251010/yaytsa-2047420736.html
https://ria.ru/20251003/govyadina-2046186673.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591937299_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_49c3d7ca9d70add76fb6a8fa50066801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество, цены, продукты
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Хорошие новости, Общество, Цены, Продукты
В России подешевела картошка

Цены на картофель в России впервые с мая 2024 года опустились ниже 40 рублей

© РИА Новости / Илья НаймушинКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Картофель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средние цены на картофель в России в сентябре опустились ниже 40 рублей за килограмм - впервые с мая 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, в начале осени картофель в среднем по стране стоил 39,6 рубля за килограмм против 47 рублей месяцем ранее. Последний раз килограмм картофеля стоил дешевле 40 рублей в мае прошлого года - 39,9 рубля.
Куриные яйца в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на яйца
Вчера, 04:07
Цены на картофель снижаются уже четвертый месяц подряд. Текущее снижение стоимости картофеля, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на начало октября, новый урожай картофеля уже преодолел отметку в 5,7 миллиона тонн - это на 800 тысяч тонн больше, чем за тот же период в прошлом году.
Другие овощи, входящие в борщевой набор, также подешевели в сентябре по сравнению с августом. Так, цены на капусту опустились до 31,6 рубля с 36,55 рубля, морковь - до 44,8 с 53,5 рубля, репчатый лук - до 40,4 с 47,4 рубля, свеклу - до 39,1 с 44,5 рубля.
Сочные куски говядины - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Цены на говядину в мире достигли максимума с 1960 года
3 октября, 14:50
 
Хорошие новостиРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ОбществоЦеныПродукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала