Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась
07:20 11.10.2025
Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась
Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась
Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась до 6,1, уточнили в камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 11.10.2025
происшествия
камчатка
российская академия наук
камчатка
2025
происшествия, камчатка, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук
Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась

Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась до 6,1

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась до 6,1, уточнили в камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.
Ранее ученые сообщали о землетрясении магнитудой 5,8.
"Время (UTC): 2025-10-11 3.08.41 (6.08 мск - ред.). "Магнитуда: 6,1"", — говорится на сайте филиала.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
