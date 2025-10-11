https://ria.ru/20251011/kamchatka-2047662751.html
Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась
Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась - РИА Новости, 11.10.2025
Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась
Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась до 6,1, уточнили в камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T07:20:00+03:00
2025-10-11T07:20:00+03:00
2025-10-11T07:20:00+03:00
происшествия
камчатка
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0e82fa559c4d176ceca274347b8a41a3.jpg
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_c50ab5484adebc17523b8d0a076c8453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук
Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась
Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась до 6,1