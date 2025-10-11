https://ria.ru/20251011/kamchatka-2047660876.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 11.10.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Камчатки, сообщает филиал ФИЦ ЕГС РАН в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T06:29:00+03:00
2025-10-11T06:29:00+03:00
2025-10-11T06:29:00+03:00
происшествия
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8