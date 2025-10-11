Рейтинг@Mail.ru
06:29 11.10.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Камчатки, сообщает филиал ФИЦ ЕГС РАН в Telegram-канале.
"Время UTC: 11 OCT 2025 03:08:42 (6.08 мск - ред.)... Расстояние от ПК: 90. Глубина (КМ): 53.4. Магнитуда (Ml): 5.8", - говорится в публикации ФИЦ ЕГС РАН.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
