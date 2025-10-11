Сборная Испании обыграла Грузию в отборочном матче к ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сборная Испании одержала победу над национальной командой Грузии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы E, прошедшая в испанском Эльче, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Ереми Пино (24-я минута) и Микель Оярсабаль (64). На 29-й минуте грузинский вратарь Георгий Мамардашвили отбил пенальти в исполнении Феррана Торреса.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E
11 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
24’ • Йереми Пино
64’ • Микель Ойарсабаль
По итогам трех туров сборная Испании с 9 очками лидирует в турнирной таблице группы E. На втором месте находится команда Турции (6), третью и четвертую строчки занимают грузины (3) и болгары (0) соответственно.
11 октября 2025, 23:53