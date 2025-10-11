Рейтинг@Mail.ru
Сборная Испании обыграла Грузию в отборочном матче к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:55 11.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Испании обыграла Грузию в отборочном матче к ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу обыграла команду Грузии в матче отбора ЧМ-2026

© Getty Images / AnadoluФутболисты сборной Испании
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Getty Images / Anadolu
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сборная Испании одержала победу над национальной командой Грузии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы E, прошедшая в испанском Эльче, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Ереми Пино (24-я минута) и Микель Оярсабаль (64). На 29-й минуте грузинский вратарь Георгий Мамардашвили отбил пенальти в исполнении Феррана Торреса.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E
11 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Испания
2 : 0
Грузия
24‎’‎ • Йереми Пино
(Робен Ле Норман)
64‎’‎ • Микель Ойарсабаль
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче сборная Турции разгромила команду Болгарии со счетом 6:1.
По итогам трех туров сборная Испании с 9 очками лидирует в турнирной таблице группы E. На втором месте находится команда Турции (6), третью и четвертую строчки занимают грузины (3) и болгары (0) соответственно.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Сборная Португалии одолела Ирландию в матче отбора ЧМ-2026
11 октября 2025, 23:53
 
ФутболСпортМикель ОярсабальФерран ТорресСборная Испании по футболуИспанияГрузияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала