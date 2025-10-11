Рейтинг@Mail.ru
Переговоры с евротройкой больше не актуальны для Ирана, заявил Аракчи - РИА Новости, 11.10.2025
22:45 11.10.2025
Переговоры с евротройкой больше не актуальны для Ирана, заявил Аракчи
2025-10-11T22:45:00+03:00
2025-10-11T22:45:00+03:00
в мире
иран
великобритания
германия
аббас аракчи
магатэ
франция
иран
великобритания
германия
франция
в мире, иран, великобритания, германия, аббас аракчи, магатэ, франция
В мире, Иран, Великобритания, Германия, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, Франция
ТЕГЕРАН, 11 окт - РИА Новости. Переговоры с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) по иранской ядерной проблематике "больше не актуальны" для Ирана, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
Аракчи в субботу сообщил, что Иран отложил выполнение соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключенное в Египте, ИРИ прекратила сотрудничество с агентством. Глава МИД отметил, что любой запрос со стороны МАГАТЭ о продолжении взаимодействия сперва будет рассмотрен высшим советом национальной безопасности ИРИ (ВСНБ).
"Переговоры с "евротройкой" больше не актуальны для нас", - сказал Аракчи в прямом эфире государственного телевидения.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной Организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении исламской республики, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября. Россия, как и ИРИ, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иранские власти призвали государства не следовать выполнению резолюций.
Рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, передачу ему тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, а также заморозку зарубежных иранских активов.
Ранее Аракчи отметил, что каирское соглашение с МАГАТЭ, заключенное 9 сентября и вырабатывавшее рамки взаимодействия агентства и Ирана, будет считаться отмененным с учетом введения санкций со стороны ООН. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Таджикистан в четверг объявил, что иранская сторона готова к возобновлению диалога с МАГАТЭ.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
В миреИранВеликобританияГерманияАббас АракчиМАГАТЭФранция
 
 
