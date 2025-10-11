Переговоры с евротройкой больше не актуальны для Ирана, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 11 окт - РИА Новости. Переговоры с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) по иранской ядерной проблематике "больше не актуальны" для Ирана, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

Рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, передачу ему тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, а также заморозку зарубежных иранских активов.