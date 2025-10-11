В Госдуму могут внести законопроект о равном доступе к маркетплейсам

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех его партнеров и пользователей, в том числе единой цены на товары вне зависимости от выбора способа оплаты может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Совет Федерации ранее на этой неделе рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.

"Если Совет Федерации предлагает, то может поступить", - сказал Аксаков , отвечая на вопрос, может ли соответствующий законопроект поступить в Госдуму в осеннюю сессию.

"Я пока не готов подтвердить, поддержим ли мы это предложение, нужно провести дискуссию, посмотреть за и против, после этого определимся", - добавил депутат.

Аксаков подчеркнул, что маркетплейсы также высказывали свою позицию и они против таких нововведений.