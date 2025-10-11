https://ria.ru/20251011/gosduma-2047702908.html
В Госдуму могут внести законопроект о равном доступе к маркетплейсам
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех его партнеров и пользователей, в том числе единой цены на товары вне зависимости от выбора способа оплаты может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Совет Федерации
ранее на этой неделе рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
"Если Совет Федерации предлагает, то может поступить", - сказал Аксаков
, отвечая на вопрос, может ли соответствующий законопроект поступить в Госдуму
в осеннюю сессию.
"Я пока не готов подтвердить, поддержим ли мы это предложение, нужно провести дискуссию, посмотреть за и против, после этого определимся", - добавил депутат.
Аксаков подчеркнул, что маркетплейсы также высказывали свою позицию и они против таких нововведений.
"А банки считают, что это конкурентное преимущество… маркетплейсы работают в нездоровых условиях, они создают там для себя более благоприятные условия, создают банки и соответственно переманивают себе клиентов благодаря эксклюзивным условиям", - подчеркнул Аксаков.