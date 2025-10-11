Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму могут внести законопроект о равном доступе к маркетплейсам - РИА Новости, 11.10.2025
В Госдуму могут внести законопроект о равном доступе к маркетплейсам
В Госдуму могут внести законопроект о равном доступе к маркетплейсам
Законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех его партнеров и пользователей, в том числе единой цены на товары вне зависимости от выбора... РИА Новости, 11.10.2025
анатолий аксаков, госдума рф, совет федерации рф, экономика
Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Экономика
В Госдуму могут внести законопроект о равном доступе к маркетплейсам

В Госдуму могут внести законопроект о равном доступе к маркетплейсам. Детали

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех его партнеров и пользователей, в том числе единой цены на товары вне зависимости от выбора способа оплаты может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Совет Федерации ранее на этой неделе рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В СФ предложили усилить контроль за маркируемыми товарами на маркетплейсах
29 августа, 07:13
"Если Совет Федерации предлагает, то может поступить", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, может ли соответствующий законопроект поступить в Госдуму в осеннюю сессию.
"Я пока не готов подтвердить, поддержим ли мы это предложение, нужно провести дискуссию, посмотреть за и против, после этого определимся", - добавил депутат.
Аксаков подчеркнул, что маркетплейсы также высказывали свою позицию и они против таких нововведений.
"А банки считают, что это конкурентное преимущество… маркетплейсы работают в нездоровых условиях, они создают там для себя более благоприятные условия, создают банки и соответственно переманивают себе клиентов благодаря эксклюзивным условиям", - подчеркнул Аксаков.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач во время встречи. 13 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Мишустин рассказал о расширении торговли через маркетплейсы
13 августа, 10:45
 
Анатолий АксаковГосдума РФСовет Федерации РФЭкономика
 
 
