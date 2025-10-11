Сборная Албании обыграла команду Сербии в матче отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сборная Албании одержала победу над командой Сербии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы K прошла в сербском Лесковаце и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Рей Манай (45+1 минута). После гола он показал жест двуглавого орла в сторону скамейки сербов, в связи с чем началась стычка футболистов двух сборных.

Сборная Албании, набрав 11 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы, в которой лидируют англичане (15). Третью строчку занимают сербы (7), далее располагаются команды Латвии (5) и Андорры (1).