Сборная Португалии одолела Ирландию в матче отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сборная Португалии обыграла национальную команду Ирландии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F
11 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Встреча группы F, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На первой компенсированной ко второму тайму минуте мяч забил Рубен Невеш. Его партнер по команде Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 75-й минуте.
Сборная Португалии, набрав 9 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы. Далее располагаются команды Венгрии (4), Армении (3) и Ирландии (1).
В следующем матче португальцы 14 октября примут сборную Венгрии, а ирландцы сыграют дома с командой Армении.
