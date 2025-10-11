Сборная Италии обыграла эстонцев в матче отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сборная Италии обыграла команду Эстонии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
11 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
76’ • Рауно Саппинен
05’ • Мойзе Кин
38’ • Матео Ретегуи
74’ • Франческо Пио Эспозито
В следующем туре сборная Италии 14 октября примет команду Израиля, а эстонцы в этот же день сыграют со сборной Молдавии.
