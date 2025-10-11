МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Политики Европы постоянно делают воинственные заявления в адрес России только для того, чтобы укрепить свои властные позиции в ЕС, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Европейские лидеры и Брюссель заявляют об агрессии России и необходимости дать ей решительный отпор, потому что кризис — хороший способ централизовать власть в Евросоюзе. Это, например, одна из причин, почему (глава ЕК Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен сейчас конфликтует с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Немцы хотят играть более значительную роль в Европе, что подрывает позиции руководства ЕС", — отметил профессор.
В четверг фон дер Ляйен назвала инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран ЕС "частью гибридной войны", при этом ни по одному из случаев не представили доказательств причастности России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Москву, причем делают это безосновательно и огульно.