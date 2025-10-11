Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты причины агрессии Евросоюза в отношении России - РИА Новости, 11.10.2025
02:14 11.10.2025
Раскрыты причины агрессии Евросоюза в отношении России
Раскрыты причины агрессии Евросоюза в отношении России
Политики Европы постоянно делают воинственные заявления в адрес России только для того, чтобы укрепить свои властные позиции в ЕС, заявил в эфире YouTube-канала РИА Новости, 11.10.2025
в мире, европа, германия, евросоюз, еврокомиссия, россия, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, гленн дизен, дмитрий песков
Раскрыты причины агрессии Евросоюза в отношении России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Политики Европы постоянно делают воинственные заявления в адрес России только для того, чтобы укрепить свои властные позиции в ЕС, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Европейские лидеры и Брюссель заявляют об агрессии России и необходимости дать ей решительный отпор, потому что кризис — хороший способ централизовать власть в Евросоюзе. Это, например, одна из причин, почему (глава ЕК Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен сейчас конфликтует с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Немцы хотят играть более значительную роль в Европе, что подрывает позиции руководства ЕС", — отметил профессор.
В четверг фон дер Ляйен назвала инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран ЕС "частью гибридной войны", при этом ни по одному из случаев не представили доказательств причастности России.
Ранее СМИ нескольких европейских государств сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Москву, причем делают это безосновательно и огульно.
В миреЕвропаГерманияЕвросоюзЕврокомиссияРоссияФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенГленн ДизенДмитрий Песков
 
 
