Джонсон призвал отправить на Украину военных

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что большая часть Украины безопасна, и в связи с этим призывает прямо сейчас отправить туда западных военных - вопреки предупреждениям России.
"Что касается коалиции желающих, западных военных на Украине - давайте займёмся этим прямо сейчас. Ни при каких обстоятельствах эти войска не будут задействованы в боевых действиях. Их задача - оказывать поддержку вдали от фронта, занимаясь логистикой и обучением. Поскольку большая часть Украины безопасна, нет никаких причин, по которым они не могли бы поехать сейчас", - пишет Джонсон в статье для газеты Daily Mail.
Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
