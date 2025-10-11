Рейтинг@Mail.ru
Джонсон призвал отправить на Украину военных - РИА Новости, 11.10.2025
07:00 11.10.2025 (обновлено: 07:01 11.10.2025)
Джонсон призвал отправить на Украину военных
Джонсон призвал отправить на Украину военных - РИА Новости, 11.10.2025
Джонсон призвал отправить на Украину военных
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что большая часть Украины безопасна, и в связи с этим призывает прямо сейчас отправить туда... РИА Новости, 11.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Джонсон призвал отправить на Украину военных

Борис Джонсон призвал прямо сейчас отправить западных военных на Украину

© AP Photo / Matt DunhamПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что большая часть Украины безопасна, и в связи с этим призывает прямо сейчас отправить туда западных военных - вопреки предупреждениям России.
"Что касается коалиции желающих, западных военных на Украине - давайте займёмся этим прямо сейчас. Ни при каких обстоятельствах эти войска не будут задействованы в боевых действиях. Их задача - оказывать поддержку вдали от фронта, занимаясь логистикой и обучением. Поскольку большая часть Украины безопасна, нет никаких причин, по которым они не могли бы поехать сейчас", - пишет Джонсон в статье для газеты Daily Mail.
Великобритания передала Украине сотни ракет для ПВО
Великобритания передала Украине сотни ракет для ПВО
Вчера, 14:12
Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине
8 октября, 06:48
 
