Борис Джонсон нарушил правила использования личных контактов, пишут СМИ

00:35 11.10.2025
в мире
оаэ
саудовская аравия
борис джонсон
в мире, оаэ, саудовская аравия, борис джонсон
В мире, ОАЭ, Саудовская Аравия, Борис Джонсон
© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Надзорный орган по этике при британском правительстве установил, что бывший премьер-министр Борис Джонсон после ухода с поста нарушил правила, согласно которым он не должен быть использовать появившиеся на службе контакты в личных интересах, сообщает издание Guardian.
В сентябре Guardian опубликовала разоблачения о поведении Джонсона после ухода с поста, утверждая, что он неоднократно нарушал правила, запрещающие ему использовать контакты, установленные им на посту, в личных целях. Документы, попавшие к изданию, свидетельствуют о том, что Джонсон тайно лоббировал интересы ОАЭ в частном предприятии стоимостью в миллиард долларов, используя при этом влиятельного человека, которого он неоднократно принимал в офисе премьер-министра. Также утверждается, что он использовал высокопоставленных лиц в правительстве Саудовской Аравии, с которыми он встречался, будучи премьер-министром, чтобы предложить им услуги консалтинговой фирмы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Борис Джонсон ищет способ вернуться, Британия — продержаться четыре года
7 июля, 08:00
"Надзорный орган по этике установил, что Борис Джонсон нарушил правила, призванные пресечь злоупотребление контактами и доступом, полученными при исполнении служебных обязанностей", - пишет издание.
Отмечается, что стороны расследования пока не прокомментировали, к каким последствиям для Джонсона это может привести.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Заткнись и катись": британцы пришли в ярость из-за слов Джонсона о Путине
14 января, 01:19
 
