Борис Джонсон нарушил правила использования личных контактов, пишут СМИ

"Надзорный орган по этике установил, что Борис Джонсон нарушил правила, призванные пресечь злоупотребление контактами и доступом, полученными при исполнении служебных обязанностей", - пишет издание.

Отмечается, что стороны расследования пока не прокомментировали, к каким последствиям для Джонсона это может привести.