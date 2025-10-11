Борис Джонсон нарушил правила использования личных контактов, пишут СМИ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Надзорный орган по этике при британском правительстве установил, что бывший премьер-министр Борис Джонсон после ухода с поста нарушил правила, согласно которым он не должен быть использовать появившиеся на службе контакты в личных интересах, сообщает издание Guardian.
В сентябре Guardian опубликовала разоблачения о поведении Джонсона после ухода с поста, утверждая, что он неоднократно нарушал правила, запрещающие ему использовать контакты, установленные им на посту, в личных целях. Документы, попавшие к изданию, свидетельствуют о том, что Джонсон тайно лоббировал интересы ОАЭ в частном предприятии стоимостью в миллиард долларов, используя при этом влиятельного человека, которого он неоднократно принимал в офисе премьер-министра. Также утверждается, что он использовал высокопоставленных лиц в правительстве Саудовской Аравии, с которыми он встречался, будучи премьер-министром, чтобы предложить им услуги консалтинговой фирмы.
"Надзорный орган по этике установил, что Борис Джонсон нарушил правила, призванные пресечь злоупотребление контактами и доступом, полученными при исполнении служебных обязанностей", - пишет издание.
Отмечается, что стороны расследования пока не прокомментировали, к каким последствиям для Джонсона это может привести.