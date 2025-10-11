В Дербенте древнее подземное водохранилище открыли для посещения

"Уникальное подземное водохранилище, скрывавшееся столетиями, теперь музейфицировано! В Дербентском музее-заповеднике состоялось открытие подземного водохранилища X-XI веков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время работ по восстановлению объекта выкачали более тысячи кубометров воды и вывезли свыше десяти машин мусора, накопленного за долгие годы.