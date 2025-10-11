Рейтинг@Mail.ru
В Дербенте древнее подземное водохранилище открыли для посещения
02:04 11.10.2025
В Дербенте древнее подземное водохранилище открыли для посещения
В Дербенте древнее подземное водохранилище открыли для посещения
Подземное водохранилище, построенное в X–XI веках, открыли в дагестанском Дербенте, сообщатся в Telegram-канале Дербентского музея-заповедника.
В Дербенте древнее подземное водохранилище открыли для посещения

© РИА Новости / Мария СеливановаВорота крепости в Дербенте
© РИА Новости / Мария Селиванова
Ворота крепости в Дербенте. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Подземное водохранилище, построенное в X–XI веках, открыли в дагестанском Дербенте, сообщатся в Telegram-канале Дербентского музея-заповедника.
"Уникальное подземное водохранилище, скрывавшееся столетиями, теперь музейфицировано! В Дербентском музее-заповеднике состоялось открытие подземного водохранилища X-XI веков", - говорится в сообщении.
Раскопки цомпантли из Темпло Майор в современном Мехико - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Сверлили и подтачивали наживую". Древний обряд майя шокировал ученых
6 октября, 08:00
Отмечается, что за время работ по восстановлению объекта выкачали более тысячи кубометров воды и вывезли свыше десяти машин мусора, накопленного за долгие годы.
Ранее в музее рассказали, что это сооружение - часть старинной системы водоснабжения Дербента: вода поступала из горных источников через специально созданные резервуары и подземные каналы. Отмечалось, что после открытия подземное водохранилище станет новой туристической локацией, маршрут позволит увидеть уникальное наследие, сохранившееся с глубокой древности.
Экспедиция Института археологии РАН обнаружила рядом с городом Дагестанские Огни следы древнего поселения - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Открытие года". Результаты раскопок в Дагестане шокировали археологов
16 июня, 15:53
 
