23:23 11.10.2025 (обновлено: 23:44 11.10.2025)
В Дагестане выявили мошенничество при капремонте ливневой канализации
Гендиректор и владелец подрядной организации задержаны за мошенничество на 40 миллионов рублей при капремонте ливневой канализации Махачкалы, сообщила... РИА Новости, 11.10.2025
республика дагестан
россия
происшествия
махачкала
республика дагестан, россия, происшествия, махачкала
Республика Дагестан, Россия, Происшествия, Махачкала
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Гендиректор и владелец подрядной организации задержаны за мошенничество на 40 миллионов рублей при капремонте ливневой канализации Махачкалы, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
По данным следствия, с ноября 2022 по ноябрь 2023 года генеральный директор ООО "ПИК-Стройсервис" Омаркади Гасанов в сговоре с неустановленными сотрудниками своей организации и чиновниками муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы" подготовил недостоверные документы об объемах выполненных работ при проведении капитального ремонта ливневой канализации Махачкалы, пролегающей по проспекту Петра I, на основании которых на расчетный счет подрядной организации было перечислено свыше 417 миллионов рублей.
"Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы в приемочных актах указаны фактически невыполненные работы на сумму более 40 миллионов рублей..: Девятого октября Гасанов О.С. и фактический собственник компании-подрядчика ООО "ПИК-Стройсервис" Гаджиев Г.М. задержаны в рамках возбужденного уголовного дела", – говорится в сообщении.
Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) возбудили по материалам УФСБ России по Дагестану и МВД республики. Кировский районный суд Махачкалы арестовал задержанных на два месяца, добавили в ведомстве.
