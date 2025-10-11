В Дагестане выявили мошенничество при капремонте ливневой канализации

МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Гендиректор и владелец подрядной организации задержаны за мошенничество на 40 миллионов рублей при капремонте ливневой канализации Махачкалы, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

"Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы в приемочных актах указаны фактически невыполненные работы на сумму более 40 миллионов рублей..: Девятого октября Гасанов О.С. и фактический собственник компании-подрядчика ООО "ПИК-Стройсервис" Гаджиев Г.М. задержаны в рамках возбужденного уголовного дела", – говорится в сообщении.