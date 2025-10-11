https://ria.ru/20251011/aeroport-2047649962.html
В аэропортах Казани, Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропортах Казани, Самары и Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T02:59:00+03:00
