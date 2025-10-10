Рейтинг@Mail.ru
Ушаков прокомментировал слова Зеленского о премии мира Трампу - РИА Новости, 10.10.2025
Ушаков прокомментировал слова Зеленского о премии мира Трампу
Ушаков прокомментировал слова Зеленского о премии мира Трампу
Глупость Владимира Зеленского, высказавшегося о Tomahawk и Нобелевской премии мира президенту Дональду Трампу, вызывает удивление, сказал помощник президента РФ РИА Новости, 10.10.2025
в мире, россия, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков
Ушаков удивился глупости Зеленского за слова о премии мира Трампу за Tomahawk

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глупость Владимира Зеленского, высказавшегося о Tomahawk и Нобелевской премии мира президенту Дональду Трампу, вызывает удивление, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вызывает удивление, я бы сказал, глупость Зеленского, который сказал, что: "Украина могла бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу, если Трамп продаст нам Tomahawk". То есть премия мира за предоставление оружия", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.
Лицевая и оборотная стороны медали Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Нобелевский комитет может в последний момент поменять лауреата, пишут СМИ
