Ушаков прокомментировал слова Зеленского о премии мира Трампу
Ушаков прокомментировал слова Зеленского о премии мира Трампу
Глупость Владимира Зеленского, высказавшегося о Tomahawk и Нобелевской премии мира президенту Дональду Трампу, вызывает удивление, сказал помощник президента РФ РИА Новости, 10.10.2025
