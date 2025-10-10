Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал о новой схеме изъятия российских активов - РИА Новости, 10.10.2025
22:50 10.10.2025
Зеленский рассказал о новой схеме изъятия российских активов
Зеленский рассказал о новой схеме изъятия российских активов - РИА Новости, 10.10.2025
Зеленский рассказал о новой схеме изъятия российских активов
Владимир Зеленский проговорился о новой схеме попыток изъять российские активы на нужды киевского режима, не став при этом вдаваться в детали. РИА Новости, 10.10.2025
в мире
россия
украина
брюссель
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
мария захарова
евросоюз
россия
украина
брюссель
в мире, россия, украина, брюссель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, g7
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
Зеленский рассказал о новой схеме изъятия российских активов

Зеленский проговорился про новую схему изъятия активов РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский проговорился о новой схеме попыток изъять российские активы на нужды киевского режима, не став при этом вдаваться в детали.
При этом он заявил, что механизм возвращения средств сложный, поскольку не является прямым изъятием и основан на гарантиях стран.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Евротройка готова к дальнейшим действиям по российским активам
Вчера, 22:03
"Это сложно, но мы получаем позитивные сигналы относительно изъятия соответствующих денег. Там не совсем изъятие, другая схема - через гарантии стран происходит, не хочу вдаваться в детали", - сказал Зеленский на видео, трансляция которого была опубликована в YouTube-канале.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава ЕК предложила выделить Украине репарационный кредит
10 сентября, 11:13
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
