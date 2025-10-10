Зеленский рассказал о новой схеме изъятия российских активов

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский проговорился о новой схеме попыток изъять российские активы на нужды киевского режима, не став при этом вдаваться в детали.

При этом он заявил, что механизм возвращения средств сложный, поскольку не является прямым изъятием и основан на гарантиях стран.

"Это сложно, но мы получаем позитивные сигналы относительно изъятия соответствующих денег. Там не совсем изъятие, другая схема - через гарантии стран происходит, не хочу вдаваться в детали", - сказал Зеленский на видео, трансляция которого была опубликована в YouTube-канале.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.