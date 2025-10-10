Число ударов ВСУ по Энергодару возрастает, заявил Лихачев

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Количество ударов ВСУ по Энергодару, где находится Запорожская АЭС, возрастает, что вызывает озабоченность МАГАТЭ, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Просто количество ударов возрастает - и по городу Энергодар, и по энергетической инфраструктуре, и все ближе и ближе прилеты непосредственно к объектам атомной энергетики, и это вызывает озабоченность у всемирного атомного агентства", - сказал Лихачев РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать заявления директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, касающиеся ситуации на ЗАЭС.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя.
