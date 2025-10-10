Рейтинг@Mail.ru
Число ударов ВСУ по Энергодару возрастает, заявил Лихачев
09:33 10.10.2025
Число ударов ВСУ по Энергодару возрастает, заявил Лихачев
Число ударов ВСУ по Энергодару возрастает, заявил Лихачев
Количество ударов ВСУ по Энергодару, где находится Запорожская АЭС, возрастает, что вызывает озабоченность МАГАТЭ, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 10.10.2025
энергодар, алексей лихачев, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ
Энергодар, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Число ударов ВСУ по Энергодару возрастает, заявил Лихачев

Лихачев заявил о росте числа ударов ВСУ по Энергодару рядом с ЗАЭС

Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Количество ударов ВСУ по Энергодару, где находится Запорожская АЭС, возрастает, что вызывает озабоченность МАГАТЭ, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Просто количество ударов возрастает - и по городу Энергодар, и по энергетической инфраструктуре, и все ближе и ближе прилеты непосредственно к объектам атомной энергетики, и это вызывает озабоченность у всемирного атомного агентства", - сказал Лихачев РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать заявления директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, касающиеся ситуации на ЗАЭС.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя.
Рябков оценил перспективы перезапуска ЗАЭС
