Энергообеспечение ЗАЭС продолжается за счет резервных источников питания
Энергообеспечение ЗАЭС продолжается за счет резервных источников питания - РИА Новости, 10.10.2025
Энергообеспечение ЗАЭС продолжается за счет резервных источников питания
Энергообеспечение Запорожской АЭС продолжается за счет резервных источников питания, дизель-генераторы работают надежно, топлива достаточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
2025-10-10T06:25:00+03:00
россия
украина
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
россия
украина
россия, украина, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Энергообеспечение ЗАЭС продолжается за счет резервных источников питания
ЗАЭС остается на энергообеспечении от резервных генераторов, топлива достаточно
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Энергообеспечение Запорожской АЭС продолжается за счет резервных источников питания, дизель-генераторы работают надежно, топлива достаточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ
) Рафаэль Гросси
в четверг заявил, что начат процесс восстановления линий энергоснабжения ЗАЭС, этому предшествовали встречи с представителями РФ
и Украины
.
"Электроснабжение собственных нужд станции все так же обеспечивается с помощью резервных дизель-генераторов. Агрегаты работают надежно, топлива достаточно", - сказал Яшина.
Персонал станции осуществляет постоянный контроль всех ключевых параметров для обеспечения безопасной эксплуатации, добавила она.
На Запорожской АЭС
23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ
, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.