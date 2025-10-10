Энергообеспечение ЗАЭС продолжается за счет резервных источников питания

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Энергообеспечение Запорожской АЭС продолжается за счет резервных источников питания, дизель-генераторы работают надежно, топлива достаточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Электроснабжение собственных нужд станции все так же обеспечивается с помощью резервных дизель-генераторов. Агрегаты работают надежно, топлива достаточно", - сказал Яшина.