Российские дроноводы уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Дроноводы группировки войск "Восток" в Днепропетровской области успешно провели "охоту" на тяжелые гексакоптеры ВСУ типа "Баба-яга", которыми противник пытался остановить продвижение российских штурмовых подразделений, все цели были уничтожены в воздухе, сообщило Минобороны РФ.