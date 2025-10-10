Рейтинг@Mail.ru
Российские дроноводы уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 10.10.2025
Российские дроноводы уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ
Российские дроноводы уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ
Дроноводы группировки войск "Восток" в Днепропетровской области успешно провели "охоту" на тяжелые гексакоптеры ВСУ типа "Баба-яга", которыми противник пытался... РИА Новости, 10.10.2025
Дроноводы "Востока" успешно поохотились на гексакоптеры ВСУ типа "Баба-яга"

Боевая работа расчета FPV-дронов
Боевая работа расчета FPV-дронов
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета FPV-дронов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Дроноводы группировки войск "Восток" в Днепропетровской области успешно провели "охоту" на тяжелые гексакоптеры ВСУ типа "Баба-яга", которыми противник пытался остановить продвижение российских штурмовых подразделений, все цели были уничтожены в воздухе, сообщило Минобороны РФ.
"Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили в Днепропетровской области американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В ходе воздушной разведки расчет операторов выявил работу радиолокационного комплекса контрбатарейной борьбы, предназначенного для отслеживания траекторий артиллерийских снарядов и корректировки огня ВСУ. После уточнения координат по станции был нанесен прицельный удар FPV-дроном, в результате которого станция была уничтожена вместе с расчетом, отмечается в сообщении.
"На том же участке операторы БПЛА устроили настоящую охоту на тяжелые гексакоптеры противника, которыми тот пытался остановить продвижение штурмовых подразделений группировки "Восток". Дроны типа "Баба-Яга" были уничтожены в воздухе точными попаданиями", - добавили в МО РФ.
