Путин встретился с Токаевым - РИА Новости, 10.10.2025
14:32 10.10.2025 (обновлено: 15:23 10.10.2025)
Путин встретился с Токаевым
Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Душанбе отметил, что у Москвы и Астаны особые отношения. РИА Новости, 10.10.2025
Встреча Путина с Токаевым в Душанбе
Путин встретился с Токаевым в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Путин встретился с Токаевым

ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Душанбе отметил, что у Москвы и Астаны особые отношения.
"Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном. Вы знаете, могу смело сказать, что у нас все-таки особые отношения — и не только благодаря нашим с вами личным добрым, дружеским отношениям, но и в силу того, что Казахстан и Россия являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве", — указал он.

Россия была и будет стратегическим партнером Казахстана, заявил Токаев
9 октября, 18:38
9 октября, 18:38
Путин напомнил, что Казахстан в свое время выступил инициатором создания ЕврАзЭС и сейчас активно продвигает много вопросов в инициативном режиме.
"Да и надо сказать, что все, что мы делаем на двустороннем треке, помогает нашему сотрудничеству с коллегами и в рамках СНГ", — добавил российский лидер, при этом заметив, что есть и много двусторонних вопросов, которые требуют постоянного внимания.
Он поблагодарил Токаева за отношение к развитию российско-казахстанских связей.
"Уверен, что и сейчас наша встреча в таком двустороннем формате, безусловно, пойдет на пользу развития наших связей", — сказал Путин.
Перед этим лидеры стран СНГ провели встречу в узком составе. Они собрались за закрытыми дверьми в неформальной обстановке.
Путин оценил отношения с Центральной Азией и ситуацию на Ближнем Востоке
9 октября, 16:25
9 октября, 16:25
До этого президенты России, Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана пообщались вместе с делегациями. Они обсудили развитие сотрудничества в рамках содружества и ситуацию с урегулированием на Украине.
По итогам встречи принят пакет документов, среди них:
  • решение об учреждении формата "СНГ плюс";
  • предоставление ШОС статуса наблюдателя;
  • концепция военного сотрудничества — оно носит открытый внеблоковый характер и не направлено против третьих стран;
  • программа сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму;
  • декларация о сотрудничестве в сфере региональной энергетической безопасности;
  • решение о переизбрании генсека СНГ Сергея Лебедева на трехлетний срок.
В среду Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, который продлится три дня. В четверг он принял участие во втором саммите Центральная Азия — Россия, провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном.
"Там был украинский беспилотник". Путин объяснил трагедию в небе России
9 октября, 17:49
9 октября, 17:49
 
