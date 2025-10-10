https://ria.ru/20251010/voennye-2047424941.html
ВСУ бросили на разбитых позициях много тел, рассказал разведчик
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Украины, убежав из-под Северска в ДНР, бросили на разбитых позициях большое число тел своих военнослужащих, не пытаясь организовать их эвакуацию, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Орешник".
Как передает корреспондент РИА Новости, побывавший на перешедших под контроль российских бойцов разбитых позициях ВСУ, на этих позициях под Северском - уничтоженная техника и тела украинских военнослужащих.
"Здесь очень много трупов украинских военных, которые лежат по всему лесу, на дорогах, в блиндажах и рядом с подбитой техникой", - пояснил "Орешник".
По его словам, украинские военные бежали с этих позиций и не пытались организовать эвакуацию тел погибших на данном участке.
Ранее в октябре военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники, рассказывал РИА Новости, что ВСУ под Северском находятся под постоянным огневым воздействием, несут огромные потери в живой силе, а новое пополнение не может компенсировать убыль личного состава.