ВСУ бросили на разбитых позициях много тел, рассказал разведчик

ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Украины, убежав из-под Северска в ДНР, бросили на разбитых позициях большое число тел своих военнослужащих, не пытаясь организовать их эвакуацию, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Орешник".

Как передает корреспондент РИА Новости, побывавший на перешедших под контроль российских бойцов разбитых позициях ВСУ, на этих позициях под Северском - уничтоженная техника и тела украинских военнослужащих.

"Здесь очень много трупов украинских военных, которые лежат по всему лесу, на дорогах, в блиндажах и рядом с подбитой техникой", - пояснил "Орешник".

По его словам, украинские военные бежали с этих позиций и не пытались организовать эвакуацию тел погибших на данном участке.