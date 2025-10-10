"Васька": новый детектив НТВ о двух полковниках и легендарном острове

На телеканале НТВ 13 октября 2025 года в 20:00 состоится премьера 30-серийного остросюжетного детектива "Васька" (18+). Проект создан кинокомпанией "Триикс Медиа" — авторами таких хитов канала, как "Первый отдел" и "Невский" — и обещает стать новым словом в жанре полицейской драмы.

Место и люди

"Васька" — именно так, по-свойски, зовут петербуржцы Васильевский остров. Это место контрастов, где величественные дома прошлых столетий стоят бок о бок с современными новостройками, а модные бутики соседствуют с блошиными рынками. В этом микромире и живут его герои. Один из них — полковник Александр Петрович Емелин (Александр Барановский), начальник уголовного розыска Василеостровского района, который вот-вот должен возглавить отдел полиции. После блестяще проведенной операции он получает от приятеля радостную весть: в Главном управлении подписан приказ о его назначении. Чтобы отпраздновать это долгожданное событие, Емелин собирает коллег в ресторане, однако вечер оборачивается горьким разочарованием. — именно так, по-свойски, зовут петербуржцы Васильевский остров. Это место контрастов, где величественные дома прошлых столетий стоят бок о бок с современными новостройками, а модные бутики соседствуют с блошиными рынками. В этом микромире и живут его герои. Один из них — полковник Александр Петрович Емелин (Александр Барановский), начальник уголовного розыска Василеостровского района, который вот-вот должен возглавить отдел полиции. После блестяще проведенной операции он получает от приятеля радостную весть: в Главном управлении подписан приказ о его назначении. Чтобы отпраздновать это долгожданное событие, Емелин собирает коллег в ресторане, однако вечер оборачивается горьким разочарованием.

© Фото предоставлено АО "Телекомпания НТВ" Кадр из сериала "Васька"

Руководство готовит Емелину сокрушительный удар: новым начальником отдела полиции назначен полковник Василий Иванович Емельянов (Роман Грибков), переведенный из Пскова. Становится ясно, что товарищ в главке перепутал фамилии, и Емелин стал жертвой бюрократической ошибки. Емелин встречает "варяга" в штыки. Ситуацию накаляет то, что Емельянов — опер со стажем — с ходу берет розыск под жесткий контроль, лично выезжая на места преступлений и активно участвуя в оперативной работе. Емелин, в свою очередь, яростно пытается оградить свою команду от этого вторжения. В отделе назревает открытый конфликт, который тут же начинает сказываться на результатах. И все же два матерых профессионала, для которых справедливость — не пустой звук, каждый раз находят способ найти общий язык.

За кадром: режиссерский замысел

Режиссер-постановщик сериала Генрих Кен называет "Ваську" проектом, к которому он шел много лет.

"Это сериал о справедливости и простых русских мужиках в полицейской форме, которые спасают мир. Главные герои преданы своей профессии, они никогда не берут взяток, не рефлексируют по выдуманному поводу. Прежде всего они — живые люди, у каждого есть реальный прототип", — подчеркивает Кен.

По его словам, "Васька" будет отличаться достоверностью персонажей и ситуаций. Большинство эпизодов снято непосредственно на Васильевском острове, в декорациях исторической застройки, зданиях 80-х и современных кварталах, чтобы максимально передать его уникальную атмосферу.

Актерское братство: от конфликта к взаимному уважению

Работа над сериалом стала особым опытом для творческого ансамбля, многие члены которого — давние знакомые.

Актер Александр Барановский, который исполнил роль Емелина, отметил, что главная особенность сериала заключается в том, что за каждым из героев стоит реальная личность.

"Сериал снимался в Петербурге, а это город, которому я верю и который верит в меня. Это бесконечно важно. Люди, с которыми я здесь сталкиваюсь, занимают огромную часть моего сердца. И та поддержка, что я тут нахожу – бесценна", - отметил актер.

© Фото предоставлено АО "Телекомпания НТВ" Актер Александр Барановский

По его мнению, "Васька" — это про атмосферу удивительного, не парадного, контрастного Петербурга. Остров убеждает быть в команде и настаивает на поиске единомышленников, иначе может утянуть на дно.

"С режиссером "Васьки" мы знакомы давно. Преодолевали разнообразные передряги вместе и проходили все моменты отношений. Это всегда честно и ценно. Генрих горит проектом и самим процессом, он вкладывает очень много личного в эту историю, что, несомненно, волнует и заражает", – сказал актер.

"Человек-скала" в сердце Петербурга: Роман Грибков о своей роли в сериале

Актер Роман Грибков, исполнитель роли полковника Василия Емельянова, рассказал, что история его персонажа начинается с решения круто изменить свою жизнь — как личную, так и служебную. Для этого герой переводится из Пскова в Санкт-Петербург, где по воле судьбы становится начальником управления МВД по Васильевскому острову.

"Емельянов тут же получает прозвище среди подчиненных – Васька. Васька на Ваське. А все прекрасно знают, что петербуржцы дали название-прозвище некоторым местам и районам любимого города: Болты, Финбан, Петроградка, Васька, Пять углов. Так что в какой-то степени моя роль заглавная", – сказал Грибков.

Главную задачу своего героя актер видит в том, чтобы выявить психологический мотив, толкающий человека на преступление. Именно поэтому он определяет жанр сериала как криминально-психологическую драму, поскольку в основе сюжета, как и у самого Емельянова, лежат чьи-то желания круто изменить свою жизнь.

С режиссером Генрихом Кеном, с которым Грибков познакомился на этом проекте, сложились хорошие творческие отношения.

"Например, мы обсуждали с Генрихом, что для полковника Емельянова важно быть твердым, отстаивать свои позиции и не поступаться принципами. После сыгранного эпизода Генрих, довольный моей работой, пошутил, что теперь он будет меня называть "Человек-скала", – отметил артист.

© Фото предоставлено АО "Телекомпания НТВ" Актер Роман Грибков

С оператором-постановщиком Стасом Михайловым актера связывают давние профессиональные отношения — они знакомы еще с начала своих карьер. Грибков отметил, что работать с таким чутким и опытным мастером — огромное удовольствие, поскольку Стас не только чувствует актерскую природу, но и умеет помочь артисту раскрыться в кадре. С партнером по фильму Александром Барановским он не только с удовольствием работал впервые, но и подружился. А с Дмитрием Пчелой, который играет его друга молодости, отношения на площадке сложились настолько органично, что, по шутке самого Пчелы, они порой не замечают, как перемещаются из актерского вагончика в кадр, продолжая оживленно обсуждать свои дела.

Отдельно Роман Грибков рассказал о съемках с сыном, Степаном, который сыграл главного подозреваемого. Хотя в "Ваське" их герои в кадре не встречаются, в другом петербургском проекте Степан как раз играет его сына. Эта семейная преемственность даже вызвала у коллег недоумение: "Ну как нашли такого молодого актера, так похожего на Грибкова?" — удивлялись они.

Что касается экшена, то, помимо традиционных для полицейского сериала погонь и задержаний, актеру запомнился один забавный эпизод. Его герою пришлось на электросамокате догонять собственную дочь, которая удирала от него на таком же транспорте. Сцена требовала виртуозного исполнения: на большой скорости ему нужно было ловко объехать пешеходов, резко затормозить, чтобы избежать столкновения, извиниться перед напуганной женщиной и, не прерывая отчитывать дочь, продолжить погоню. Ироничную точку в этом хаосе поставила фраза дочки: "Знаешь, папа, а мама ездит лучше, чем ты!". Примечательно, что всю эту сложную сцену Грибков сыграл самостоятельно, без участия каскадера.

На традиционный вопрос о самой любимой роли артист дает неизменный ответ: "Та, над которой я в данный момент работаю". Все его мысли и энергия всегда сконцентрированы на том, чтобы сделать персонаж столь же интересным и близким зрителю, как и ему самому.

Анна Лутцева: "В героине я исправляла ошибки из собственной жизни"

Анна Лутцева, исполнительница роли жены Емельянова, также поделилась деталями работы над своим персонажем. Она рассказала, что перед началом съемок они с режиссером обсуждали судьбы персонажей и более глубокие темы: человечность и реальность происходящего в сценарии. Для актрисы ключевым стал подход, при котором она могла "идти от себя к персонажу", проживая и исправляя ошибки, возможно, не исправленные в реальной жизни, "условно говоря, рождая в некоторых сценах, как бы лучшую версию себя".

"Также режиссер удивил меня своим четким, лаконичным и профессиональным подходом и поразил умением считывать человеческие судьбы. Ты доверяешь ему целиком: пара слов, несколько жестов — и задача полностью ясна", — рассказала Лутцева.

Что касается своей героини Екатерины, Анна предположила, что ее история может оказаться узнаваемой для многих зрительниц. Когда-то счастливый брак персонажа дал трещину из-за накопившихся проблем: недопонимания, редких встреч и нежелания супругов прислушиваться друг к другу. В итоге Екатерина проходит сложный путь к тому, чтобы стать сильной, самодостаточной и профессионально реализованной женщиной.

Лутцева отметила самую сложную, по ее мнению, актерскую задачу — правдиво прожить в кадре мгновение, передав целый пласт эмоций одним лишь взглядом или жестом.

"В нашей тишине между дублями рождалась жизнь, это и есть самое сложное — не потерять в моменте ту ниточку откровения, из которой зародилась роль", – отметила актриса.

Режиссер Генрих Кен о главной идее сериала

"Васька" – проект, который он вынашивал долгие годы. Он признался в особом, трепетном отношении к этой работе и поблагодарил продюсеров за доверие и возможность создать современную полицейскую историю. Как рассказал режиссер-постановщик сериала Генрих Кен,– проект, который он вынашивал долгие годы. Он признался в особом, трепетном отношении к этой работе и поблагодарил продюсеров за доверие и возможность создать современную полицейскую историю.

"Название пришло сразу. "Васька" – место действия и имя одного из главных героев", – пояснил Кен.

В процессе написания синопсиса режиссер настолько сроднился с персонажами, что понял: должен лично перенести их на экран. Эту возможность ему предоставили продюсеры Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Кен также выразил благодарность всей съемочной группе и авторам проекта.

Главной отличительной чертой сериала он назвал достоверность. "Васька" будет отличаться достоверностью персонажей и ситуаций. Вместе с актерами мы попытались выстроить правдивые образы живых людей, современников, живущих в 2025 году", - подчеркивает он.

© Фото предоставлено АО "Телекомпания НТВ" Кадр из сериала "Васька"

Что касается визуального ряда, большая часть действия снята на Васильевском острове — той самой "Ваське". Съемки проходили в архитектурной среде разных эпох: в исторической застройке, советских зданиях 80-х и ультрасовременных кварталах.

"Мы специально сделали акцент на водных пространствах, чтобы передать уникальную атмосферу острова. Все удивительное, красивое и необычное, так что выделить что-то одно не получится", — поделился Кен.

По его словам, зрители не только будут следить за хитросплетениями сюжета, но и смогут в полной мере рассмотреть один из самых интересных районов Петербурга. А начало истории и вовсе перенесет их в Псков — именно там зарождается сюжет.

Отдельно режиссер отметил производственные вызовы. Психологические сцены требовали глубокого погружения актеров в роль при необходимости соблюдения жесткого съемочного графика. А экшен-эпизоды — погони, перестрелки, взрывы — осложнялись ограничениями на съёмки в центре города. Несмотря на трудности, Генрих Кен уверенно говорит: "Но по итогу у нас все получилось".