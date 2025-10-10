Рейтинг@Mail.ru
17:10 10.10.2025
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа основой для решения проблем
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа основой для решения проблем
2025-10-10T17:10:00+03:00
2025-10-10T17:10:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, аляска, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Аляска, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые на Аляске, являются основой для решения проблем, "потенциал Анкориджа" не исчерпан, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Договоренности, которые достигнуты между двумя президентами на Аляске, - это просто основа всех договоренностей! Пока других у нас нет", - сказал Ушаков в интервью "Коммерсанту".
Помощник президента Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Ушаков назвал неверными заявления об исчерпании импульса Анкориджа
9 октября, 16:44
По его словам, "элементы этих договоренностей" можно было бы "собирать, как кубики, и решать проблемы".
"Ошибочно было сказано, что потенциал (Анкориджа - ред.) исчерпан. Он совершенно не исчерпан! И у нас другого нет просто! Еще раз: это основа!" - добавил Ушаков.
Помощник президента РФ отметил, что ни российская сторона, ни американская "не сделали до сих пор заявления о том, что эти договоренности не работают".
"Если добиться того, о чем мы говорили, с чем американцы согласились, то мы придем к мирному регулированию", - резюмировал он.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
Вчера, 16:46
 
