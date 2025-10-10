https://ria.ru/20251010/ushakov-2047574040.html
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа основой для решения проблем
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа основой для решения проблем - РИА Новости, 10.10.2025
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа основой для решения проблем
Договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые на Аляске, являются основой для решения проблем, "потенциал Анкориджа" не... РИА Новости, 10.10.2025
Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа основой для решения проблем
Ушаков назвал основой для решения проблем договоренности Путина и Трампа
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые на Аляске, являются основой для решения проблем, "потенциал Анкориджа" не исчерпан, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Договоренности, которые достигнуты между двумя президентами на Аляске
, - это просто основа всех договоренностей! Пока других у нас нет", - сказал Ушаков
в интервью "Коммерсанту".
По его словам, "элементы этих договоренностей" можно было бы "собирать, как кубики, и решать проблемы".
"Ошибочно было сказано, что потенциал (Анкориджа - ред.) исчерпан. Он совершенно не исчерпан! И у нас другого нет просто! Еще раз: это основа!" - добавил Ушаков.
Помощник президента РФ
отметил, что ни российская сторона, ни американская "не сделали до сих пор заявления о том, что эти договоренности не работают".
"Если добиться того, о чем мы говорили, с чем американцы согласились, то мы придем к мирному регулированию", - резюмировал он.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США
. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине
и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.