Ушаков назвал договоренности Путина и Трампа основой для решения проблем

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые на Аляске, являются основой для решения проблем, "потенциал Анкориджа" не исчерпан, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Договоренности, которые достигнуты между двумя президентами на Аляске , - это просто основа всех договоренностей! Пока других у нас нет", - сказал Ушаков в интервью "Коммерсанту".

По его словам, "элементы этих договоренностей" можно было бы "собирать, как кубики, и решать проблемы".

"Ошибочно было сказано, что потенциал (Анкориджа - ред.) исчерпан. Он совершенно не исчерпан! И у нас другого нет просто! Еще раз: это основа!" - добавил Ушаков.

Помощник президента РФ отметил, что ни российская сторона, ни американская "не сделали до сих пор заявления о том, что эти договоренности не работают".

"Если добиться того, о чем мы говорили, с чем американцы согласились, то мы придем к мирному регулированию", - резюмировал он.