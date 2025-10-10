Рейтинг@Mail.ru
Ушаков заявил о готовности России принять идеи саммита на Аляске - РИА Новости, 10.10.2025
16:47 10.10.2025
Ушаков заявил о готовности России принять идеи саммита на Аляске
Ушаков заявил о готовности России принять идеи саммита на Аляске
Ушаков заявил о готовности России принять идеи саммита на Аляске

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о готовности России принять идеи, которые были изложены и обсуждались на саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
"Есть готовность американской стороны пробивать то, о чем договорились президенты, и наша готовность согласиться с идеей, которая была изложена и обсуждена! Мы ее готовы принять. Это очень важно!" - сказал Ушаков в интервью "Коммерсанту".
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Помощник президента Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В миреРоссияСШААляскаЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
