Ушаков заявил о готовности России принять идеи саммита на Аляске
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о готовности России принять идеи, которые были изложены и обсуждались на саммите президентов РФ и США Владимира Путина РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:47:00+03:00
2025-10-10T16:47:00+03:00
2025-10-10T16:47:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
