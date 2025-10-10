https://ria.ru/20251010/ushakov-2047564280.html
Россия пошла на уступки на саммите в Анкоридже, заявил Ушаков
Россия пошла на уступки на саммите в Анкоридже, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2025
Россия пошла на уступки на саммите в Анкоридже, заявил Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия пошла на определенные уступки в ходе саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:42:00+03:00
2025-10-10T16:42:00+03:00
2025-10-10T16:42:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
юрий ушаков
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
аляска
Россия пошла на уступки на саммите в Анкоридже, заявил Ушаков
Ушаков заявил, что РФ пошла на определенные уступки в ходе саммита в Анкоридже