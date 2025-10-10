Рейтинг@Mail.ru
Россия пошла на уступки на саммите в Анкоридже, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2025
16:42 10.10.2025
Россия пошла на уступки на саммите в Анкоридже, заявил Ушаков
Россия пошла на уступки на саммите в Анкоридже, заявил Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия пошла на определенные уступки в ходе саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на...
Россия пошла на уступки на саммите в Анкоридже, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что РФ пошла на определенные уступки в ходе саммита в Анкоридже

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия пошла на определенные уступки в ходе саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
"Мы там ( на саммите в Анкоридже - ред.) пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это. И плюс Дональд Трамп тоже все-таки, можно сказать, во многом разобрался. У него существует понимание проблемы", - сказал Ушаков в интервью "Коммерсанту".
Помощник президента РФ уточнил, что при этом публично озвучивать этот вопрос было бы ошибочно.
"Если я сейчас буду говорить об уступках, то это будет ошибочно. Пожалуй, так. Уступка или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев", - уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
