На западе Украины частично обесточен город Ровно, передают СМИ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Город Ровно на западе Украины частично обесточен, из-за отключения электричества не работают светофоры и приостановлено движение троллейбусов, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua".

"Ровно тоже частично без света, сообщают местные паблики. Они пишут, что в городе не работают светофоры и остановилось движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.