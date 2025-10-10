https://ria.ru/20251010/ukraina-2047621491.html
На западе Украины частично обесточен город Ровно, передают СМИ
На западе Украины частично обесточен город Ровно, передают СМИ - РИА Новости, 10.10.2025
На западе Украины частично обесточен город Ровно, передают СМИ
Город Ровно на западе Украины частично обесточен, из-за отключения электричества не работают светофоры и приостановлено движение троллейбусов, сообщило в... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T20:35:00+03:00
2025-10-10T20:35:00+03:00
2025-10-10T20:35:00+03:00
в мире
украина
ровно
днепропетровская область
страна.ua
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973609699_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_73326f67f415b5fb8a86d6ff9b800df2.jpg
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047554789.html
украина
ровно
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973609699_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b9733e8b76f0b67fb159b61e800ef729.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ровно, днепропетровская область, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Ровно, Днепропетровская область, Страна.ua, Верховная Рада Украины
На западе Украины частично обесточен город Ровно, передают СМИ
Ровно частично остался без электричества