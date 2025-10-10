Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины частично обесточен город Ровно, передают СМИ - РИА Новости, 10.10.2025
20:35 10.10.2025
На западе Украины частично обесточен город Ровно, передают СМИ
На западе Украины частично обесточен город Ровно, передают СМИ
в мире
украина
ровно
днепропетровская область
страна.ua
верховная рада украины
украина
ровно
днепропетровская область
в мире, украина, ровно, днепропетровская область, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Ровно, Днепропетровская область, Страна.ua, Верховная Рада Украины
На западе Украины частично обесточен город Ровно, передают СМИ

Ровно частично остался без электричества

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие у поврежденного трансформатора электростанции на Украине
Рабочие у поврежденного трансформатора электростанции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие у поврежденного трансформатора электростанции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Город Ровно на западе Украины частично обесточен, из-за отключения электричества не работают светофоры и приостановлено движение троллейбусов, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua".
Ранее в пятницу украинские власти и СМИ сообщали об аварийных отключениях электричества в Киевской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Позже премьер страны Юлия Свириденко сообщила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры на Украине. Первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко сообщил о дефиците мощности в энергосистеме Украины из-за повреждений объектов генерации.
"Ровно тоже частично без света, сообщают местные паблики. Они пишут, что в городе не работают светофоры и остановилось движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Здание Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Раде заявили о дефиците мощности, возникшем в энергосистеме Украины
