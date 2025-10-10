Рейтинг@Mail.ru
В Кировоградской области Украины ввели графики аварийных отключений
20:35 10.10.2025
В Кировоградской области Украины ввели графики аварийных отключений
Графики аварийных отключений электроэнергии введены в пятницу в Кировоградской области Украины из-за дефицита мощности в энергосистеме страны, сообщила в... РИА Новости, 10.10.2025
В Кировоградской области Украины ввели графики аварийных отключений

В Кировоградской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии

Линии электропередачи
Линии электропередачи
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Графики аварийных отключений электроэнергии введены в пятницу в Кировоградской области Украины из-за дефицита мощности в энергосистеме страны, сообщила в пятницу областная энергокомпания.
Ранее в пятницу украинские власти и СМИ сообщали об аварийных отключениях электричества в Киевской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Позже премьер страны Юлия Свириденко сообщила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры на Украине. Первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко сообщил о дефиците мощности в энергосистеме Украины из-за повреждений объектов генерации.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 10 октября по всей Кировоградской области были введены в действие графики аварийных отключений. Графики аварийных отключений вводятся при аварийном дефиците мощности в энергосистеме", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Кировоградоблэнерго".
В компании уточнили, что графики почасовых отключений в регионе не применялись.
Здание Верховной рады в Киеве
В Раде заявили о дефиците мощности, возникшем в энергосистеме Украины
Вчера, 16:13
