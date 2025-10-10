В Раде заявили о дефиците мощности, возникшем в энергосистеме Украины

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В энергосистеме Украины возник дефицит мощности из-за повреждений объектов генерации, заявил в пятницу первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.