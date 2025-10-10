В Раде заявили о дефиците мощности, возникшем в энергосистеме Украины

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В энергосистеме Украины возник дефицит мощности из-за повреждений объектов генерации, заявил в пятницу первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
Ранее в пятницу украинские власти и СМИ сообщали об аварийных отключениях электричества в Киевской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Позже премьер страны Юлия Свириденко сообщила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры на Украине.
"Сегодня россияне ударили по генерации, до того так мощно не били. Удары наносили по сетевым подстанциям, разумеется, в первую очередь по прифронтовым: Черниговская, Сумская, Харьковская области как всегда. Сегодня по генерации. Соответственно, значительная часть станций на нуле, то есть не выдают мощности. В системе появился дефицит впервые. (Ранее - ред.) у нас был профицит, мы даже ранее экспортировали (электроэнергию – ред.)", - сказал Кучеренко в эфире украинского телеканала "Новости.Live".
В свою очередь в украинской энергокомпании "Укрэнерго" сообщили, что вынужденные аварийные отключения электроэнергии сейчас применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00