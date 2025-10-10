https://ria.ru/20251010/ukraina-2047459397.html
Премьер Украины сообщила о существенных повреждениях энергообъектов
Премьер Украины сообщила о существенных повреждениях энергообъектов - РИА Новости, 10.10.2025
Премьер Украины сообщила о существенных повреждениях энергообъектов
Существенные повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы на Украине, сообщила в пятницу премьер страны Юлия Свириденко. РИА Новости, 10.10.2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Премьер Украины сообщила о существенных повреждениях энергообъектов
Блэкауты на Украине. Свириденко заявила о серьезных повреждениях энергообъектов