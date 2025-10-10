Рейтинг@Mail.ru
В двух областях Украины начались аварийные отключения света - РИА Новости, 10.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 10.10.2025 (обновлено: 10:09 10.10.2025)
В двух областях Украины начались аварийные отключения света
В двух областях Украины начались аварийные отключения света - РИА Новости, 10.10.2025
В двух областях Украины начались аварийные отключения света
Аварийные отключения света начались в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Владимир Когут. РИА Новости, 10.10.2025
В двух областях Украины начались аварийные отключения света

В Полтавской и Днепропетровской областях начались аварийные отключения света

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Аварийные отключения света начались в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Владимир Когут.
"Поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены графики отключений света и спецГАО (графики аварийных отключений – ред.). Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал Когут в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК сообщило об отключениях света в Днепропетровской области. "В части города Самар, а также в Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах временно отсутствует электроснабжение из-за аварии в сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Энергокомпания "Сумыоблэнерго" ранее в пятницу сообщала, что в Сумской области на севере Украины введены графики аварийных отключений света.
