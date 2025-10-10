В двух областях Украины начались аварийные отключения света

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Аварийные отключения света начались в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Владимир Когут.
"Поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены графики отключений света и спецГАО (графики аварийных отключений – ред.). Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал Когут в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК сообщило об отключениях света в Днепропетровской области. "В части города Самар, а также в Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах временно отсутствует электроснабжение из-за аварии в сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Энергокомпания "Сумыоблэнерго" ранее в пятницу сообщала, что в Сумской области на севере Украины введены графики аварийных отключений света.
