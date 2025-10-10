Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2025
03:29 10.10.2025
В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы
В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы снова прозвучали в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает украинское новостное агентство "Укринформ". РИА Новости, 10.10.2025
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает украинское новостное агентство "Укринформ".
Киеве гремят взрывы... Взрывы в Днепропетровске", - говорится в сообщениях в Telegram-канале агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Ситуация обострилась". СМИ узнали о новой проблеме Украины на фронте
9 октября, 18:31
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Кременчуге Полтавской области. Кроме того, назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
