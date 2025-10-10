Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскрыл, что случилось в Днепропетровске из-за катастрофы с ВСУ - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 10.10.2025 (обновлено: 02:14 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047410046.html
Журналист раскрыл, что случилось в Днепропетровске из-за катастрофы с ВСУ
Журналист раскрыл, что случилось в Днепропетровске из-за катастрофы с ВСУ - РИА Новости, 10.10.2025
Журналист раскрыл, что случилось в Днепропетровске из-за катастрофы с ВСУ
На украинских кладбищах, в частности в Днепропетровск, заранее готовят большое количество могил в ожидании потока погибших, написал в соцсети Х ирландский... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T01:17:00+03:00
2025-10-10T02:14:00+03:00
украина
вооруженные силы украины
днепропетровск
евросоюз
нато
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
https://ria.ru/20251009/zayavlenie-2047237092.html
украина
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, днепропетровск, евросоюз, нато, чей боуз
Украина, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, Евросоюз, НАТО, Чей Боуз
Журналист раскрыл, что случилось в Днепропетровске из-за катастрофы с ВСУ

Журналист Боуз: на кладбищах Украины готовятся к приему большого потока погибших

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. На украинских кладбищах, в частности в Днепропетровск, заранее готовят большое количество могил в ожидании потока погибших, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Реальность для Украины, реальность для тех, кого вытащили из дома умирать за ЕС и НАТО. На Днепропетровском могильнике предварительно готовят могилы, готовясь к приему потока погибших. С каждым днем Украины становится меньше, а украинцев умирает все больше. Все ради Урсулы и Стармера", — отметил он.
По последним данным Минобороны, российские военные из группировки "Восток" поразили позиции противника в районе населенных пунктов Новониколаевка, Вербовое, Сосновка Днепропетровской области и Малиновка Запорожской области. При этом ВСУ потеряли более 325 военнослужащих.
Всего за сутки Украина лишилась около 1450 солдат на разных направлениях.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В США сделали заявление об Украине из-за ситуации в зоне СВО
9 октября, 11:50
 
УкраинаВооруженные силы УкраиныДнепропетровскЕвросоюзНАТОЧей Боуз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала