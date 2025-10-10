https://ria.ru/20251010/ukraina-2047410046.html
Журналист раскрыл, что случилось в Днепропетровске из-за катастрофы с ВСУ
Журналист раскрыл, что случилось в Днепропетровске из-за катастрофы с ВСУ
На украинских кладбищах, в частности в Днепропетровск, заранее готовят большое количество могил в ожидании потока погибших, написал в соцсети Х ирландский... РИА Новости, 10.10.2025
