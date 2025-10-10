Возможный убийца архитектора Супоницкого отправил экс-жене прощальное смс

"По словам бывшей жены, с которой Козырев поддержал отношения и они проживали вместе, утром в день убийства он прислал ей смс: "Сегодня придут с обыском. Прости меня за все. По-другому не мог! Очень вас люблю". Она стала ему звонить, но не дозвонилась", - рассказал собеседник агентства.