Рейтинг@Mail.ru
Возможный убийца архитектора Супоницкого отправил экс-жене прощальное смс - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/ubijtsa-2047490075.html
Возможный убийца архитектора Супоницкого отправил экс-жене прощальное смс
Возможный убийца архитектора Супоницкого отправил экс-жене прощальное смс - РИА Новости, 10.10.2025
Возможный убийца архитектора Супоницкого отправил экс-жене прощальное смс
Предполагаемый убийца архитектора Александра Супоницкого Константин Козырев отправил экс-супруге прощальное смс в одном из мессенджеров, после чего покончил... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:17:00+03:00
2025-10-10T12:17:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047088204_0:4:2546:1436_1920x0_80_0_0_3233774f21c6dae7455e4e2e1e13fc8c.jpg
https://ria.ru/20250917/altay-2042544359.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047088204_259:0:2179:1440_1920x0_80_0_0_66e9f25df557b8a6e8c8afc622680540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Возможный убийца архитектора Супоницкого отправил экс-жене прощальное смс

Дело об убийстве архитектора Супоницкого в Петербурге. Появились новые детали

© Следственный комитет РФСотрудники Следственного комитета на месте убийства архитектора Александр Супоницкого. Кадр видео
Сотрудники Следственного комитета на месте убийства архитектора Александр Супоницкого. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Следственный комитет РФ
Сотрудники Следственного комитета на месте убийства архитектора Александр Супоницкого. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Предполагаемый убийца архитектора Александра Супоницкого Константин Козырев отправил экс-супруге прощальное смс в одном из мессенджеров, после чего покончил жизнь самоубийством, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По словам бывшей жены, с которой Козырев поддержал отношения и они проживали вместе, утром в день убийства он прислал ей смс: "Сегодня придут с обыском. Прости меня за все. По-другому не мог! Очень вас люблю". Она стала ему звонить, но не дозвонилась", - рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным следствия, в доме на Кременчугской улице 73-летний Супоницкий утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил соседа. Тот из карабина застрелил мужчину, спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). В среду в правоохранительных органах города сообщили РИА Новости, что подозреваемым в убийстве Супоницкого, предположительно, оказался экс-финансист стройфирмы "Петротрест" Козырев.
Также пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила, что следствием рассматриваются все версии произошедшего, приоритетной среди которых является конфликт на почве финансовых взаимоотношений. Установлено, что 49-летний фигурант продолжительное время следил за распорядком жизни потерпевшего, для чего снял комнату в квартире в том же доме, где в последующем свел счеты с жизнью.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
На Алтае застрелили семью пенсионеров из-за приусадебного участка
17 сентября, 17:48
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала