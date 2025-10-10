https://ria.ru/20251010/ubijtsa-2047490075.html
Возможный убийца архитектора Супоницкого отправил экс-жене прощальное смс
Возможный убийца архитектора Супоницкого отправил экс-жене прощальное смс
Возможный убийца архитектора Супоницкого отправил экс-жене прощальное смс
Предполагаемый убийца архитектора Александра Супоницкого Константин Козырев отправил экс-супруге прощальное смс в одном из мессенджеров, после чего покончил... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:17:00+03:00
2025-10-10T12:17:00+03:00
2025-10-10T12:17:00+03:00
россия
санкт-петербург
Дело об убийстве архитектора Супоницкого в Петербурге. Появились новые детали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Предполагаемый убийца архитектора Александра Супоницкого Константин Козырев отправил экс-супруге прощальное смс в одном из мессенджеров, после чего покончил жизнь самоубийством, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По словам бывшей жены, с которой Козырев поддержал отношения и они проживали вместе, утром в день убийства он прислал ей смс: "Сегодня придут с обыском. Прости меня за все. По-другому не мог! Очень вас люблю". Она стала ему звонить, но не дозвонилась", - рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным следствия, в доме на Кременчугской улице 73-летний Супоницкий утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил соседа. Тот из карабина застрелил мужчину, спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство, совершенное с особой жестокостью). В среду в правоохранительных органах города сообщили РИА Новости, что подозреваемым в убийстве Супоницкого, предположительно, оказался экс-финансист стройфирмы "Петротрест" Козырев.
Также пресс-служба ГСУ СК
по Петербургу
сообщила, что следствием рассматриваются все версии произошедшего, приоритетной среди которых является конфликт на почве финансовых взаимоотношений. Установлено, что 49-летний фигурант продолжительное время следил за распорядком жизни потерпевшего, для чего снял комнату в квартире в том же доме, где в последующем свел счеты с жизнью.