США пригрозили Китаю новыми пошлинами

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, "похоже, больше не имеет смысла", и пригрозил Китаю новыми пошлинами.

« "Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин", — написал Трамп в Truth Social.

Трамп раскритиковал Китай за ограничение экспорта редкоземельных элементов. Американский лидер назвал такое решение "враждебным шагом".

"В Китае происходят очень странные вещи! Они становятся крайне враждебными и рассылают письма странам по всему миру о том, что хотят ввести экспортный контроль на все элементы продукции, связанные с редкоземельными металлами, и практически на все, что только могут себе представить, даже если это не производится в Китае", — написал он.

Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

При этом Трамп признался, что новые экспортные меры стали для него неожиданностью.

"Я не разговаривал с лидером (КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпином . — Прим. ред.), потому что на то не было причины. Это был настоящий сюрприз не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира", — отметил хозяин Белого дома.

Он обвинил Китай в том, что тот якобы "держит мир в заложниках", создавая монополию на рынке магнитов и других металлов. Трамп пообещал ответить на решение Пекина

« "Одна из наших политик, которые мы просчитываем в данный момент, — это серьезное увеличение пошлин на китайские товары, которые идут в США. Есть много других контрмер, которые также находятся под серьезным рассмотрением", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также пообещал принять ответные финансовые меры.

Американский лидер добавил, что США якобы обладают более мощными монопольными рычагами, чем Китай, но до сих пор воздерживались от их применения.

Торговая война

Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.

В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.