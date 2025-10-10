Рейтинг@Mail.ru
Трамп поблагодарил Путина за слова о его усилиях по решению кризисов - РИА Новости, 10.10.2025
18:24 10.10.2025 (обновлено: 18:30 10.10.2025)
Трамп поблагодарил Путина за слова о его усилиях по решению кризисов
Трамп поблагодарил Путина за слова о его усилиях по решению кризисов
Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина после его слов об усилиях главы Соединенных Штатов по решению кризисов в мире. РИА Новости, 10.10.2025
владимир путин, дональд трамп, сша, россия, в мире
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, В мире
Трамп поблагодарил Путина за слова о его усилиях по решению кризисов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина после его слов об усилиях главы Соединенных Штатов по решению кризисов в мире.
"Спасибо вам, президент Путин!" - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, прикрепив цитаты и видео выступления президента РФ.
Ранее Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан заявил, что Трамп реально много делает, чтобы разрешить сложные и продолжительные кризисы.
Первая леди США Меланья Трамп выступает в Большом фойе Белого дома - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Меланья Трамп рассказала о канале коммуникации с Путиным
Вчера, 18:23
 
Владимир ПутинДональд ТрампСШАРоссияВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала