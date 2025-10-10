https://ria.ru/20251010/tramp-2047594457.html
Трамп поблагодарил Путина за слова о его усилиях по решению кризисов
Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина после его слов об усилиях главы Соединенных Штатов по решению кризисов в мире. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:24:00+03:00
Спасибо вам, президент! Трамп поблагодарил Путина за похвалу его усилий