https://ria.ru/20251010/tramp-2047588290.html
Трамп заявил, что будущая встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
Трамп заявил, что будущая встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла - РИА Новости, 10.10.2025
Трамп заявил, что будущая встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином "похоже, больше не имеет смысла". РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:05:00+03:00
2025-10-10T18:05:00+03:00
2025-10-10T18:18:00+03:00
в мире
си цзиньпин
сша
китай
дональд трамп
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047495443_0:0:2296:1291_1920x0_80_0_0_b64125b1a625755250b78ab8f96e87a8.jpg
https://ria.ru/20250925/tramp-2044451389.html
сша
китай
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047495443_0:0:2110:1583_1920x0_80_0_0_2fe54a45fa7adfd984ec69a2431b3a29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, сша, китай, дональд трамп, южная корея
В мире, Си Цзиньпин, США, Китай, Дональд Трамп, Южная Корея
Трамп заявил, что будущая встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
"Похоже, больше не имеет смысла". Трамп о готовящейся встрече с Си Цзиньпином