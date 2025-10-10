Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что будущая встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 10.10.2025 (обновлено: 18:18 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/tramp-2047588290.html
Трамп заявил, что будущая встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
Трамп заявил, что будущая встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла - РИА Новости, 10.10.2025
Трамп заявил, что будущая встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином "похоже, больше не имеет смысла". РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:05:00+03:00
2025-10-10T18:18:00+03:00
в мире
си цзиньпин
сша
китай
дональд трамп
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047495443_0:0:2296:1291_1920x0_80_0_0_b64125b1a625755250b78ab8f96e87a8.jpg
https://ria.ru/20250925/tramp-2044451389.html
сша
китай
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047495443_0:0:2110:1583_1920x0_80_0_0_2fe54a45fa7adfd984ec69a2431b3a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, си цзиньпин, сша, китай, дональд трамп, южная корея
В мире, Си Цзиньпин, США, Китай, Дональд Трамп, Южная Корея
Трамп заявил, что будущая встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла

"Похоже, больше не имеет смысла". Трамп о готовящейся встрече с Си Цзиньпином

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином "похоже, больше не имеет смысла".
"Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин", — написал Трамп в Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Трамп рассказал об отношениях с Китаем
25 сентября, 23:43
 
В миреСи ЦзиньпинСШАКитайДональд ТрампЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала