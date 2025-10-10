https://ria.ru/20251010/tramp-2047545271.html
Трамп много делает, чтобы разрешить сложные кризисы, заявил Путин
Трамп много делает, чтобы разрешить сложные кризисы, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Трамп много делает, чтобы разрешить сложные кризисы, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп реально много делает, чтобы разрешить сложные продолжительные кризисы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:48:00+03:00
2025-10-10T15:48:00+03:00
2025-10-10T15:48:00+03:00
в мире
сша
россия
таджикистан
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047540412.html
сша
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, таджикистан, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп много делает, чтобы разрешить сложные кризисы, заявил Путин
Путин: Трамп реально много делает для решения сложных кризисов