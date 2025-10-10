Рейтинг@Mail.ru
Трамп много делает, чтобы разрешить сложные кризисы, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/tramp-2047545271.html
Трамп много делает, чтобы разрешить сложные кризисы, заявил Путин
Трамп много делает, чтобы разрешить сложные кризисы, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Трамп много делает, чтобы разрешить сложные кризисы, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп реально много делает, чтобы разрешить сложные продолжительные кризисы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:48:00+03:00
2025-10-10T15:48:00+03:00
в мире
сша
россия
таджикистан
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047540412.html
сша
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, таджикистан, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп много делает, чтобы разрешить сложные кризисы, заявил Путин

Путин: Трамп реально много делает для решения сложных кризисов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп реально много делает, чтобы разрешить сложные продолжительные кризисы, заявил президент России Владимир Путин.
"Достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии - я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Путин о присуждении Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин прокомментировал решение Нобелевского комитета по премии мира
Вчера, 15:36
 
В миреСШАРоссияТаджикистанВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала