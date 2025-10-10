Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал разговоры о передаче Tomahawk Украине понтажом - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 10.10.2025 (обновлено: 16:20 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/tomagavk-2047544822.html
Путин назвал разговоры о передаче Tomahawk Украине понтажом
Путин назвал разговоры о передаче Tomahawk Украине понтажом - РИА Новости, 10.10.2025
Путин назвал разговоры о передаче Tomahawk Украине понтажом
Президент России Владимир Путин назвал "понтажом" разговоры о передаче "Томагавков" Украине. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:47:00+03:00
2025-10-10T16:20:00+03:00
владимир путин
в мире
украина
россия
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047549357_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd939061ea81ce36bfb45ecfbcd2da11.jpg
https://ria.ru/20251009/ssha-2047175754.html
украина
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин назвал "понтажом" разговоры о передаче "Томагавков" Украине
Путин назвал "понтажом" разговоры о передаче "Томагавков" Украине.
2025-10-10T15:47
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047549357_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70620ed3dd7f22c1584e9188a980b2f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, украина, россия, таджикистан
Владимир Путин, В мире, Украина, Россия, Таджикистан
Путин назвал разговоры о передаче Tomahawk Украине понтажом

Путин назвал разговоры о передаче американских Tomahawk Украине понтажом

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "понтажом" разговоры о передаче "Томагавков" Украине.
"Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан, комментируя разговоры о передаче "Томагавков" Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Зеленый свет": в США сообщили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk
9 октября, 02:11
 
Владимир ПутинВ миреУкраинаРоссияТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала