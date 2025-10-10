Рейтинг@Mail.ru
20:50 10.10.2025
Уведомление "Конец свободного интернета" появилось в Telegram
Уведомление "Конец свободного интернета" появилось в Telegram
Уведомление "Конец свободного интернета" появилось в Telegram на территории ЕС у пользователей мессенджера в ряде стран, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2025
Уведомление "Конец свободного интернета" появилось в Telegram

Уведомление "Конец свободного интернета" появилось у пользователей Telegram в ЕС

Мессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
РИМ, 10 окт – РИА Новости. Уведомление "Конец свободного интернета" появилось в Telegram на территории ЕС у пользователей мессенджера в ряде стран, передают корреспонденты РИА Новости.
При клике на ссылку с подписью "Интернет становится инструментом контроля" пользователя перекидывает в канал основателя Telegram Павла Дурова на пост, где он говорит о цензуре в cети. Такие уведомления получили владельцы сим-карт в Италии, Венгрии, Польше, Чехии и Франции.
Роскомнадзор объяснил, как подтвердить владение Telegram-каналом
3 октября, 17:45
Роскомнадзор объяснил, как подтвердить владение Telegram-каналом
3 октября, 17:45
"У нашего поколения остается всё меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами. То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля", - написал Дуров.
Некогда свободные страны, заявил основатель Telegram, вводят "антиутопические меры", такие как цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверка возраста в Австралии и массовое сканирование личных сообщений на территории Евросоюза. В качестве других примеров он привел Германию и Францию. "Мрачный, антиутопический мир стремительно приближается, пока мы спим. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы, и кто позволил их отнять. Нас накормили ложью", - говорится в посте.
Дуров добавил, что нынешнее поколение предало наследие предков и встало на путь самоуничтожения: "морального, интеллектуального, экономического и, в конечном итоге, биологического".
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
РКН напомнил, как зарегистрировать Telegram-канал с большой аудиторией
5 октября, 14:22
 
