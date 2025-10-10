Уведомление "Конец свободного интернета" появилось в Telegram

При клике на ссылку с подписью "Интернет становится инструментом контроля" пользователя перекидывает в канал основателя Telegram Павла Дурова на пост, где он говорит о цензуре в cети. Такие уведомления получили владельцы сим-карт в Италии, Венгрии, Польше, Чехии и Франции.

Некогда свободные страны, заявил основатель Telegram, вводят "антиутопические меры", такие как цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверка возраста в Австралии и массовое сканирование личных сообщений на территории Евросоюза. В качестве других примеров он привел Германию и Францию. "Мрачный, антиутопический мир стремительно приближается, пока мы спим. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы, и кто позволил их отнять. Нас накормили ложью", - говорится в посте.