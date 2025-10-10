Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал главу Центра управления регионом Петербурга - РИА Новости, 10.10.2025
20:30 10.10.2025 (обновлено: 20:42 10.10.2025)
Суд арестовал главу Центра управления регионом Петербурга
Суд арестовал главу Центра управления регионом Петербурга - РИА Новости, 10.10.2025
Суд арестовал главу Центра управления регионом Петербурга
Басманный суд Москвы арестовал главу Центра управления регионом (ЦУР) Санкт- Петербурга Елену Никитину по обвинению в хищении 37 миллионов рублей, передает в... РИА Новости, 10.10.2025
происшествия
санкт-петербург
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, санкт-петербург, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал главу Центра управления регионом Петербурга

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал главу Центра управления регионом (ЦУР) Санкт- Петербурга Елену Никитину по обвинению в хищении 37 миллионов рублей, передает в пятницу корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья.
В пятницу СК РФ сообщил, что пятеро фигурантов обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", финансируемого за счет бюджета Санкт-Петербурга.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства телерадиовещания Петербурга с представителем частного фонда были заключены договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.
ПроисшествияСанкт-ПетербургМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
