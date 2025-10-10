https://ria.ru/20251010/sud-2047619844.html
Суд арестовал главу Центра управления регионом Петербурга
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал главу Центра управления регионом (ЦУР) Санкт- Петербурга Елену Никитину по обвинению в хищении 37 миллионов рублей, передает в пятницу корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья.
В пятницу СК РФ
сообщил, что пятеро фигурантов обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", финансируемого за счет бюджета Санкт-Петербурга
.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства телерадиовещания Петербурга с представителем частного фонда были заключены договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.