Суд рассмотрит вопрос об аресте главы ЦУР Петербурга в закрытом режиме

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной, обвиняемой в хищении РИА Новости, 10.10.2025
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной, обвиняемой в хищении 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, провести заседание в закрытом режиме", - огласил решение судья.
Такое решение он принял, чтобы не допустить разглашения "значимой информации".