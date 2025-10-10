Рейтинг@Mail.ru
19:10 10.10.2025 (обновлено: 19:17 10.10.2025)
Суд рассмотрит вопрос об аресте главы ЦУР Петербурга в закрытом режиме
Суд рассмотрит вопрос об аресте главы ЦУР Петербурга в закрытом режиме - РИА Новости, 10.10.2025
Суд рассмотрит вопрос об аресте главы ЦУР Петербурга в закрытом режиме
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной, обвиняемой в хищении РИА Новости, 10.10.2025
Новости
Суд рассмотрит вопрос об аресте главы ЦУР Петербурга в закрытом режиме

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте главы ЦУР Петербурга Никитиной

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной, обвиняемой в хищении 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, провести заседание в закрытом режиме", - огласил решение судья.
Такое решение он принял, чтобы не допустить разглашения "значимой информации".
Суд рассмотрит вопрос об аресте блогера Камнева в закрытом режиме
Вчера, 17:35
 
Заголовок открываемого материала