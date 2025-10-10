Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве отправил Кожокара под домашний арест - РИА Новости, 10.10.2025
19:02 10.10.2025
Суд в Москве отправил Кожокара под домашний арест
Суд в Москве отправил Кожокара под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главу "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара по делу о хищении 37 миллионов руб,... РИА Новости, 10.10.2025
Суд в Москве отправил Кожокара под домашний арест

Суд в Москве отправил Кожокара под домашний арест за хищение 37 млн рублей

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главу "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара по делу о хищении 37 миллионов руб, сообщили в пятницу РИА Новости в суде.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Кожокара Сергея Дмитриевича на срок два месяца", - огласил решение судья.
В пятницу СК РФ сообщил, что пятеро фигурантов обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" Санкт-Петербурга.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, с представителем частного фонда были заключены договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.
Блогер Николай Камнев во время избрания ему меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд арестовал блогера Камнева по делу о хищении
Вчера, 18:56
 
