Суд в Москве отправил Кожокара под домашний арест
Суд в Москве отправил Кожокара под домашний арест - РИА Новости, 10.10.2025
Суд в Москве отправил Кожокара под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главу "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара по делу о хищении 37 миллионов руб,... РИА Новости, 10.10.2025
Суд в Москве отправил Кожокара под домашний арест
Суд в Москве отправил Кожокара под домашний арест за хищение 37 млн рублей
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главу "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара по делу о хищении 37 миллионов руб, сообщили в пятницу РИА Новости в суде.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Кожокара Сергея Дмитриевича на срок два месяца", - огласил решение судья.
В пятницу СК РФ
сообщил, что пятеро фигурантов обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" Санкт-Петербурга
.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, с представителем частного фонда были заключены договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.