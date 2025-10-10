Суд в Москве отправил Кожокара под домашний арест

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главу "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара по делу о хищении 37 миллионов руб, сообщили в пятницу РИА Новости в суде.

По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, с представителем частного фонда были заключены договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.