https://ria.ru/20251010/sud-2047606008.html
Суд арестовал блогера Камнева по делу о хищении
Суд арестовал блогера Камнева по делу о хищении - РИА Новости, 10.10.2025
Суд арестовал блогера Камнева по делу о хищении
Басманный суд Москвы арестовал блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:56:00+03:00
2025-10-10T18:56:00+03:00
2025-10-10T19:41:00+03:00
происшествия
москва
санкт-петербург
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047612414_0:174:3144:1942_1920x0_80_0_0_35e920346a868686cffafa007f9638d1.jpg
https://ria.ru/20250403/portnyagina-2009137568.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047612414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd944e4047aaf944203ee1cd2546766d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, санкт-петербург, газпром
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Газпром
Суд арестовал блогера Камнева по делу о хищении
Суд в Москве арестовал блогера Николая Камнева по делу о хищении 37 млн рублей