18:56 10.10.2025 (обновлено: 19:41 10.10.2025)
Суд арестовал блогера Камнева по делу о хищении
происшествия, москва, санкт-петербург, газпром
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Газпром
Суд арестовал блогера Камнева по делу о хищении

Суд в Москве арестовал блогера Николая Камнева по делу о хищении 37 млн рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Николай Камнев во время избрания ему меры пресечения в Басманном суде Москвы
Блогер Николай Камнев во время избрания ему меры пресечения в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: избрать в отношении Камнева меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья.
Камнев сообщил, что также работает в отделе по связям с общественностью в компании "Газпром - газомоторное топливо".
Заседание прошло в закрытом режиме.
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Жену блогера Портнягина обвинили в даче взятки на сумму 300 тысяч рублей
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала