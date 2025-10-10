Суд арестовал замдиректора телеканала "Санкт-Петербург"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Сергея Сырова по делу о хищении 37 миллионов рублей, сообщили в пятницу РИА Новости в суде.

В суде уточнили, что он занимает должность замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам.

По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, были заключены с представителем частного фонда договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.