https://ria.ru/20251010/sud-2047584316.html
Суд в Москве рассмотрит вопрос о мере пресечения Кожокару
Суд в Москве рассмотрит вопрос о мере пресечения Кожокару - РИА Новости, 10.10.2025
Суд в Москве рассмотрит вопрос о мере пресечения Кожокару
Суд в Москве рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении президента "Фонда культуры семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара, сообщается... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:42:00+03:00
2025-10-10T17:42:00+03:00
2025-10-10T17:43:00+03:00
москва
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251010/sud-2047582187.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, происшествия
Москва, Санкт-Петербург, Происшествия
Суд в Москве рассмотрит вопрос о мере пресечения Кожокару
Суд в Москве рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Сергею Кожокару