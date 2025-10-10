Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест фигурантам дела о хищении средств у "Ростелекома" - РИА Новости, 10.10.2025
04:47 10.10.2025
Суд продлил арест фигурантам дела о хищении средств у "Ростелекома"
Суд продлил арест фигурантам дела о хищении средств у "Ростелекома"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг продлил до 12 ноября арест директору департамента ПАО "Ростелеком" Владимиру Шадрину и гендиректору компании "Комплайн софт" Антону Менчицу по делу о хищении 180 миллионов рублей при закупках программного обеспечения по кибербезопасности для "Ростелекома", следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Продлить Менчицу А. В. меру пресечения в виде заключения под стражей... до 12 ноября 2025 года", - указывается в судебном постановлении.
По делу проходят два фигуранта: директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимир Шадрин и гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц.
Дело расследует ГСУСК России.
Обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
В обвинении речь идет о договоре между "Комплаинс Софт" и ПАО "Ростелеком" о закупке лицензий IBM QRad (программное обеспечение, отвечающее за кибербезопасность и отражение кибератак).
Органы следствия считают Менчица организатором преступления. По данным следствия, лицензии были куплена по завышенной стоимости, в связи с чем во время закупки было похищено свыше 180 миллионов рублей. Ранее он признал вину и раскаялся в содеянном.
Сам Шадрин вину не признает. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.
